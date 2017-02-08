Народный репортёр. У Вечного огня завалили грязью скамейки

На пр. Молдагуловой снег с грязью счищают с дороги и вываливают прямо на скамейки. Посмотрите, на фото видны только урны, а скамейки остались под сугробами.
Время: 7 февраля.
Место: пр. Молдагуловой, Вечный огонь.
Автор: Салима.
На пр. Молдагуловой снег с грязью счищают с дороги и вываливают прямо на скамейки. Посмотрите, на фото видны только урны, а скамейки остались под сугробами.
Время: 7 февраля.
Место: пр. Молдагуловой, Вечный огонь.
Автор: Салима.
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