Народный репортёр. У Вечного огня завалили грязью скамейки

На пр. Молдагуловой снег с грязью счищают с дороги и вываливают прямо на скамейки. Посмотрите, на фото видны только урны, а скамейки остались под сугробами.

Время: 7 февраля.

Место: пр. Молдагуловой, Вечный огонь.

Автор: Салима.