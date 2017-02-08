105 человек спасли из снежных заносов

Из-за непогоды в течение недели закрывались трассы республиканского и област­ного значения, в машинах в сугробах оставались взрослые и дети.

– С начала февраля из снежного плена спасено 105 человек, среди них 5 детей. Отбуксировали 4 легковые машины и 19 различных грузовиков. Были задействованы в спасении 21 человек и спецтехника, – сообщила Салима Тулегенова, пресс-секретарь ДЧС по Актюбинской области.

5 февраля из-за бурана были закрыты все трассы в области. В понедельник вечером открыли дороги республиканского значения, а во вторник – областного значения, для спецтехники. Вчера, в среду из-за метели и снежных переметов нельзя было проехать по дороге Кандыагаш–Эмба–Шалкар–Иргиз, от 92-го километра Эмбы до 257-го километра Шалкара, трасса была закрыта для всех видов техники.