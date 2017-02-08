Димаш побеждает в Китае и будет петь в «Голосе Америки»

На фото: В выходные на канале HUMAN Димаш споет песню на китайском языке.

В 3-м туре Singer-2017 актюбинский певец занял 3-е место и остался в лидерах. Певец получил приглашение на мюзикл-шоу в Лос-Анджелесе. Китайские СМИ опубликовали фото девушки Димаша, чем расстроили его фанаток. Нурсауле Аубакирова учится на режиссёра в одном университете с певцом.

На 3-м туре конкурса Димаш выступил с песней группы Queen «The Show Must Go On» и занял 3-е место. На первых двух этапах он был первым. На этой неделе можно будет услышать, как Димаш Кудайберген поет на китайском языке «Осеннюю печаль» гонконгского певца Джеки Чуна. СМИ сообщают, что зрителей привел в восторг не только голос казахстанца, но и отличное произношение на китайском.

Сам же Димаш в интервью китайской прессе признался, что очень переживал, что зрители не поймут его.

Актюбинскому певцу 22 года, он самый молодой участник конкурса. Своими выступлениями Димаш удивляет не только жителей Поднебесной, но и казахстанцев, которые уже знакомы с его творчеством. Все обратили внимание на его изменившийся образ. Смена парчовых пиджаков на дерзкие брюки и плащи, отмечают стилисты, пошла певцу на пользу.

В Китае у актюбинского певца множество фанаток. Они не дают ему прохода, даже покупают билеты на тот же самолет, что и он. Они очень расстроились, когда китайское издание «Хуанцю шибао» опубликовало фото девушки певца Нурсауле Аубакировой. Ее фото они нашли в соцсети. Поклонницы назвали фотографии фотомонтажом, информацию ложной. 20-летняя уроженка Шымкента Нурсауле Аубакирова учится на режиссера в одном вузе с Димашем, КазНУИ.