Димаш побеждает в Китае и будет петь в «Голосе Америки»

Автор:
Димаш побеждает в Китае и будет петь в «Голосе Америки»

На фото: В выходные на канале HUMAN Димаш споет песню на китайском языке.

В 3-м туре Singer-2017 актюбинский певец занял 3-е место и остался в лидерах. Певец получил приглашение на мюзикл-шоу в Лос-Анджелесе. Китайские СМИ опубликовали фото девушки Димаша, чем расстроили его фанаток. Нурсауле Аубакирова учится на режиссёра в одном университете с певцом.

На 3-м туре конкурса Димаш выступил с песней группы Queen «The Show Must Go On» и занял 3-е место. На первых двух этапах он был первым. На этой неделе можно будет услышать, как Димаш Кудайберген поет на китайском языке «Осеннюю печаль» гонконгского певца Джеки Чуна. СМИ сообщают, что зрителей привел в восторг не только голос казахстанца, но и отличное произношение на китайском.

Сам же Димаш в интервью китайской прессе признался, что очень переживал, что зрители не поймут его.

Актюбинскому певцу 22 года, он самый молодой участник конкурса. Своими выступлениями Димаш удивляет не только жителей Поднебесной, но и казахстанцев, которые уже знакомы с его творчеством. Все обратили внимание на его изменившийся образ. Смена парчовых пиджаков на дерзкие брюки и плащи, отмечают стилисты, пошла певцу на пользу.

В Китае у актюбинского певца множество фанаток. Они не дают ему прохода, даже покупают билеты на тот же самолет, что и он. Они очень расстроились, когда китайское издание «Хуанцю шибао» опубликовало фото девушки певца Нурсауле Аубакировой. Ее фото они нашли в соцсети. Поклонницы назвали фотографии фотомонтажом, информацию ложной. 20-летняя уроженка Шымкента Нурсауле Аубакирова учится на режиссера в одном вузе с Димашем, КазНУИ.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.02.2017, 19:43
  
Актюбинцев приглашают на февральскую ярмарку
01.02.2017, 21:50
  
Мишель Уокер, джазовая певица из Нью-Йорка: У музыки казахов много общего с коренной музыкой Америки 2
01.02.2017, 20:10
  
После фурора в Китае Витас запретил Димашу петь его песни
29.01.2017, 13:36
  
Димаш Кудайбергенов выступит на открытии Универсиады-2017
28.01.2017, 22:31
  
Димаш Кудайбергенов выиграл второй этап конкурса «Singer-2017» в Китае 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Ветер сдул с высотки 12-метровую конструкцию
Народный репортёр. У Вечного огня завалили грязью скамейки
105 человек спасли из снежных заносов
В Актобе снова подорожал бензин. Антимонопольщики проверяют законность
Сегодня в драмтеатре работники акимата принимают горожан
Обожжённый водитель заставил начальника заплатить за травмы
Должник-алиментщик пытался выехать из страны по удостоверению своего брата
Актюбинцев приглашают на февральскую ярмарку
Жаксыгали Иманкулов, главный эколог области: Гибель скота и болезни – выдумка сельчан и журналистов
Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал заместителем акима
Loading...