В Актобе снова подорожал бензин. Антимонопольщики проверяют законность

На фото: 6 февраля АИ-92, поставляемый ТОО «Синойл» подорожал до 140 тенге, ранее повысилась цена на заправках «Казмунайгаза». 7 февраля их примеру последовал «Гелиос», там также установили ценник «140». || Фото Владимира ЗОБЕНКО

На некоторых АЗС города бензин АИ-92 подорожал до 140 тенге, а там, где продают орский бензин, цена прежняя.

С прошлой недели владельцы машин обсуждают очередное повышение цен на бензин. Цифры, озвученные водителями, были разные. На одних заправках 92-й бензин достиг 140 тенге, на других – 145, а на некоторых АЗС осталcя 137 тенге за литр.

– Заправлялся на «Синойле» за 137 тенге, но вчера смотрю – 140. Конечно, 3 тенге – небольшая разница, но у моей машины большой объем, я часто выезжаю из города. Для меня подорожание ощутимо, – жалуется житель Актобе Курмангали.

В группе водителей Zello.Aktobe по этому поводу устроили оживленную дискуссию.

– Ощутимо, если не на газу и с объемом больше 2,0. По карману бьет реально! – возмущается пользователь под ником workout_1988.

– А че сразу не 200, мы же богатые, зарплаты 50 000 на все хватит, - иронизирует stanislav_819514.

Выяснилось, министерство энергетики дало 7 665 тонн бензина АИ-92 на Актюбин­скую область. Этот бензин поставляют операторы Атырауского НПЗ. В управлении предпринимательства сообщили, что это они подняли цену.

– Операторы атырау­ского нефтеперерабатывающего завода «Petrosun» и «Petroleum Operaiting» повысили цену на 4 тысячи за тонну, то есть на 3 тенге за каждый литр, – сообщает руководитель отдела торговли Майя Бименова.

После этого, по информации отдела торговли, цену подняли реализаторы бензина.

– 4 февраля у «Казмунайгаза» бензин поднялся со 137 до 139 тенге. 6 февраля «Синойл» поднял со 137 до 140 тенге. А 7 февраля на 2 тенге повысил цену «Гелиос»: со 138 до 140 тенге, – перечисляет Майя Бекенова.

В управлении предпринимательства подчеркнули, что повышение касается только бензина атырауского производства, так как операторы орского НПЗ цены не меняли.

Насколько обоснованно подорожание бензина и какие меры примут госорганы, корреспонденту «Диапазона» ответили в антимонопольном комитете.

– Сейчас проводим анализ на обоснованность повышения цен. Если выявим ценовой сговор, то нарушителей ждут крупные штрафы. Ценовой сговор – это когда реализаторы, сговорившись, одновременно повышают цены, – объясняет заместитель руководителя Актюбинского департамента по регулированию естественных монополий Сагындык Иргалиев.

По его словам, в случае доказательства необоснованности подорожания нарушителей ждет штраф от 3 до 5% дохода от выручки. И если в течение года снова беспричинно повысят цену, заплатят уже до 10%.

– Год назад мы оштрафовали 8 субъектов монополий на общую сумму 10 миллионов тенге, – напоминает Сагындык Иргалиев. – Из этой суммы 5 миллионов пришлись на компанию «KNPG-Батыс» и 2 миллиона – на «KZ-Trading».