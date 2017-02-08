Обожжённый водитель заставил начальника заплатить за травмы

На фото: Дастан Уразалин получил сильные ожоги, когда выполнял поручение начальника. Он заставил работодателя через суд выплатить ему зарплату и компенсацию морального ущерба. || Фото из архива «Д»

Во время поиска лошадей по указу начальника загорелся мотоцикл, на котором он ехал. Мужчина обгорел. Суд заставил работодателя заплатить ему 100 тысяч за моральные страдания.

Дастан Уразалин работал водителем в ТОО «Сервис Мунай». Весной прошлого года с ним произошел несчастный случай. Он ехал на мотоцикле «Урал», загорелся бензобак, огонь перекинулся на него. В результате мужчина получил ожоги рук и ног 2-й и 3-й степеней, больше месяца лежал в больнице.

Пострадавший написал жалобу в управление по инспекции труда на своего работодателя. Он трудился за тракториста, моториста, крановщика, выполнял работу разнорабочего, даже пас скот. Трудовой договор нарушался во всем. Все эти поручения начальника он выполнял, потому что боялся потерять работу: воспитывал четверых детей, сообщил инспектору заявитель. На мотоцикле выехал в степь, чтобы найти лошадей по заданию работодателя. Зарплату за время лечения и компенсацию за несчастный случай ТОО «Сервис Мунай» ему не выплатило. Работник через суд заставил инспектора по труду не заниматься отписками, а разобраться объективно («Д» от 18.01.2017 «Обожжённый водитель доказал: инспектор занимался отписками вместо расследования»).

Также он подал в суд на работодателя, потребовал выплатить ему зарплату и компенсацию за моральный ущерб. Он рассказал, что начальник сначала обещал ему заплатить, а потом стал избегать его, без зарплаты у семьи не было денег даже на продукты и лекарства. В холодное время его руки из-за ожогов не сгибаются, он испытывает постоянные боли.

Ответчик иск не признал. Суд оказался на стороне работника. Судья Курмантаева обязала ТОО «Сервис Мунай» выплатить Дастану Уразалину зарплату 276 тысяч тенге и компенсацию за моральный ущерб 100 тысяч тенге.