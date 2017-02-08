Должник-алиментщик пытался выехать из страны по удостоверению своего брата

Из-за долга по алиментам ему был запрещён выезд из Казахстана. Неплательщик воспользовался паспортом своего брата, чтобы пересечь границу.

26-летнему жителю Актобе Хазретали Е. был вынесен запрет на выезд из Казахстана из-за долга по алиментам. Мужчина купил билет на поезд Москва–Бишкек по паспорту своего брата. 6 января в пункте пропуска через границу в Жайсане он пытался пересечь границу, показал пограничнику документ своего брата. Обман раскрылся. На Хазретали возбудили уголовное дело по статье «Умышленное пересечение госграницы». Мартукский райсуд нашел нарушения в обвинительном акте и вернул дело прокурорам для их устранения.