Актюбинцев приглашают на февральскую ярмарку

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Актюбинцев приглашают на февральскую ярмарку

С 10 по 12 февраля в областном музее искусств пройдёт ярмарка изделий ручной работы «Любовь творит чудеса».

Актюбинцы смогут приобрести уникальные украшения, сувениры, игрушки, элементы декора интерьера, бижутерию и многое другое.

– Участвовать будут около 20-25 мастеров, можно сказать, что выставляемся основным составом, – рассказала организатор ярмарки Елена Игнатова. – Все мастера готовят сюрпризы, какие-то новые работы. Мы не стоим на месте. Приглашаем всех, приходите за хорошим настроением!

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