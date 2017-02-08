Жаксыгали Иманкулов, главный эколог области: Гибель скота и болезни – выдумка сельчан и журналистов

На фото: Глава департамента экологии Жаксыгали Иманкулов говорит, что полигон для нефтеотходов вблиз сел не строится. || Фото автора

На совещании в акимате вновь напомнили, кто портит воздух в Актобе и что с этим делать. Экологическую проблему сельчан эколог назвал выдуманной.

Руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов, отчитываясь перед акимом и другими чиновниками, отметил, что увеличились объемы утилизации попутного газа. Но по теме утилизации к докладчику возникли другие вопросы.

– Почему всего 1,5% отходов утилизируются? – спросил аким области. – Самые страшные отходы – полиэтилен, пластмасса и макулатура.

Главный эколог ответил, что проводится работа с акимами районов, которые ищут средства для решения этой проблемы.

– На районных акимов не надеемся, пока они найдут инвесторов, пройдет 10 лет, – отрезал Сапарбаев и предложил: – Надо заставить те предприятия, которые производят эти отходы, построить завод по переработке, чтобы не загрязняли воздух.

По отчету эколога стало ясно, что больше всех атмосферу портят «СНПС–Актобемунайгаз» и «Казхром». Высказывать претензии к «СНПС» или «Казхрому» аким области не стал. Кстати, на прошлой неделе глава региона встречался с гендиректором «Актобемунайгаза», но проблему испорченности воздуха в Актобе на встрече не озвучивали. Одним из виновников загрязнения воздуха в городе Сапарбаев считает автотранспорт. Он перечислил «ПАЗики» общественного транспорта и «легковушки», потребляющие бензин.

– У нас газ есть, заправочные станции есть. Надо продолжать работу по переводу машин на газ. Сегодня 32% автотранспорта работают на газовом топливе. Но это за счет того, что на газ перевели машины госучреждений. Теперь нужно обязать частные предприятия. Надо, чтобы 50-60% автотранспорта работали на сжиженном газу. Тогда и воздух очистится, – сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

Кроме того, по информации департамента экологии, в 2016 году собрали 54 тыс. тонн нефтеотходов. Во время проверки полигонов выяснилось, что там неправильно вели учет нефтеотходов. Дело передали в суд, работу двух полигонов области приостановили.

Корреспондент «Диапазона» задал вопрос о жалобах жителей Байганинского района на загрязнение воздуха и земель близ сел. Инициативная группа сообщала о гибели скота, негодности пресной воды, многочисленных болезнях в Байганин­ском районе. Сельчане связывали эти проблемы с выбросами нефтеотходов и строительством полигона вблизи сел. Жаксыгали Иманкулов ответил, что провели экспертизу в той местности, полигон не строится, а гибель скота и болезни – выдумка журналистов и сельчан.

В завершение совещания сообщили, что в этом году наполнят реку Саздинку. Для этого хотят перелить воды Актюбинского водохранилища. Как это сделают, пока неизвестно.