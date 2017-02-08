Звезды «Барселоны» поздравили «Актобе»

Нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Неймар и экс-форвард этих команд Рональдиньо поздравили футбольный клуб «Актобе» с 50-летним юбилеем.

С ними встретился новичок актюбинской команды Витор Жуниор, он соотечественник и друг Неймара, против которого неоднократно играл в чемпионате Бразилии.

Как сообщают официальные страницы «Актобе» в соцсетях, Неймар подписал футболку казахстанской команды, поздравив с 50-летним юбилеем. Майка отправится в клубный музей, который откроется в этом году.

– Теперь коллекцию клубного музея ФК «Актобе» пополнит еще одна футболка гениального футболиста. Неймар признался, что ранее не следил за «Актобе», но теперь будет болеть в Казахстане только за «красно-белых» и за своего друга Витора Жуниора, – сообщает официальный Instagram ФК «Актобе».