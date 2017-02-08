Тыловику в Эмбе отметили 90-летие

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Тыловику в Эмбе отметили 90-летие

На фото: Сагынба Куатов (в центре) много лет проработал на железной дороге. Его пришли поздравить работники локомотивного депо Жема. || Фото читателя «Диапазона»

Сагынбай Куатов родился в январе 1927 года в Шалкаре. Он прожил нелегкую, но интересную жизнь. Работать начал в 14 лет, в 41-м в паровозном депо Шалкара. Позже он просился на фронт, но его оставили по брони, он нужен был в тылу.

Со временем поменялась технология, вместо паровозов появились тепловозы. Сагынбай Куатов перешел работать помощником машиниста тепловоза, потом был мастером, старшим мастером цеха по ремонту тепловоза. За свой труд был награжден медалями и нагрудными знаками.

Сагынбай ата в 1982 году вышел на пенсию, занимается воспитанием внуков и правнуков.

С 90-летием аксакала поздравил начальник локомотивного депо Даулеткали Жалмухамбетов.

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