Президент рассказал, что ждёт Казахстан в ближайшем будущем

На фото: В течение недели Нурсултан Назарбаев дважды выступил в прямом эфире перед казахстанцами. 25 января он сообщил о перераспределении части полномочий президента между правительством и парламентом. 30 января в телеобращении анонсировал свое послание народу Казахстана. Впервые оно исключительно в письменной форме.

31 января опубликовано очередное послание президента страны народу. Традиционного выступления президента в прямом эфире в этот раз не было. Называется послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Президент объявил о переходе экономики на новый уровень развития.

С 1 июля увеличат пенсии и пособия

«По моему поручению с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 млн пенсионеров до 20% к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. Ежегодно в стране рождается порядка 400 тысяч детей (в 2 раза больше 1999 года). Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать. По моему поручению с 1 июля 2017 года будут увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20%», – говорится в послании.

Также в документе говорится об увеличении прожиточного минимума. С 1 января 2018 года повысят для 3 млн человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. С 1 января 2018 года планируют поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. При этом все, кто может работать, должны получать поддержку только при условии участия в программе занятости.

1,5 млн семей смогут иметь квартиры

Президент объявил о реализации в стране новой гос­программы «Нурлы Жер». Планируется, что в течение 15 лет жильем обеспечат полтора миллиона семей. Программа предусматривает удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через «Даму».

– Будет производиться субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская Ипотечная Компания», – сообщил Нурсултан Назарбаев, – продолжится строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков «Жилстройсбербанка». На это будут повторно использованы ранее выделенные средства.

Для социально уязвимых семей продолжат строить арендные дома без права выкупа.

Цифровой Казахстан

Главная тема очередного послания – переход экономики на новый этап развития с внедрением новых цифровых технологий. В стране необходимо развивать 3D-прин­тинг, онлайн-торговлю, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании. Это приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых.

– Важно обеспечить развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптиковолоконной инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. Развитие IT-сферы правительство должно держать на особом контроле, – отметил президент.

Во все сферы нужно внедрять автоматизацию, роботизацию, искусственный интеллект, обмен «большими данными». Назарбаев поручил правительству разработать программу «Цифровой Казахстан». Исчезновение одних отраслей и появление новых приведет к сокращению рабочих мест в одних сферах и появлению в других. Предприятия и акимы должны вместе работать над переподготовкой кадров. Правительству следует реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам. В числе звеньев будущей модели роста – агропромышленный комплекс, транспорт, логистика.

По-прежнему останутся стратегическими горно-металлургический и нефтегазовый комплексы. Следует расширить географию и искать новые рынки сбыта, необходимо активное проведение геологоразведки, считает президент.

Фермеров объединят в кооперативы

Чтобы конкурировать на международных рынках, наша страна должна перейти от сырьевого производства к выпуску качественной переработанной продукции, отметил президент. Акимам и правительству он поручил пересмотреть принципы выделения субсидий и переходить на страхование продукции. За 5 лет планируется создать условия для объединения 500 тысяч домашних хозяйств в кооперативы. Нужно создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров, повысить производительность труда и снизить производственные расходы. За 5 лет площадь орошаемых земель довести до 2 миллионов гектаров. Также президент поручил увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования.

– Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. Особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции, – считает президент.

Рабочей профессии обучат бесплатно

Президент поручил сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Также будут развивать использование казахского языка.

– Сегодня английский – язык новых технологий, новых производств, новой экономики. 90% информации создается в мире на английском языке. Начиная с 2019 года обучение по некоторым предметам в 10-11 классах будет на английском языке, – проинформировал Елбасы. – Нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи.

В этом году начнет работать проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Он охватит безработную и самозанятую молодежь, а также людей без образования. В вузах планируют улучшить материально-техническую базу, усилить контроль над кадрами и образовательными программами.

Лёгкость ведения бизнеса – главное в регионах

Теперь граждане Казахстана в городе и селе могут получить кредит до 16 млн тенге для бизнеса, написал в послании президент. Географию микрокредитования будут расширять, активно использовать инструменты гарантирования и сервисной поддержки предпринимателей, желающих будут обучать бизнесу и финансовой грамотности. Президент считает, что нужно развивать массовое, семейное предпринимательство. Правительству поручено снизить административные барьеры для бизнеса, сократить сроки проверок, исключить дублирующие процедуры, а оставшиеся перевести в электронный формат. Также необходимо снизить издержки для бизнеса в сфере стоимости услуг в энергетике, на транспорте, логистике, ЖКХ. Президент предлагает ввести рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса.

Новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР. До 2018 года правительству поручено приватизировать 800 предприятий.

Также президент поручил расширять государственно-частное партнерство. Для привлечения капитала нужны разные виды ГЧП: доверительное управление гос­имуществом, сервисные контракты.

– Для модернизации объектов ЖКХ необходимо их передавать в управление или концессию с возможной дальнейшей приватизацией. Правительству хватит топтаться на месте, – отметил президент.

Банки избавят от плохих кредитов

Необходимо добиться поэтапного снижения инфляции до 3-4% в среднесрочном периоде, перезагрузить и оздоровить финансовый сектор страны. Такие поручения дал Назарбаев финансистам. Банки будут избавлять от плохих кредитов, по необходимости вливать средства со стороны акционеров. Планируется усилить ответственность аудиторских компаний, прозрачность акционеров и улучшить корпоративное управление.

Национальный банк вместе с правительством должны отвечать за рост экономики. Фондовый рынок будут развивать, население должно больше инвестировать средства в ценные бумаги.

Цены на лекарства будут регулировать

– С 1 июля начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством. Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарства, – изложил президент.

С экстремизмом бороться в тюрьмах и Интернете

Президент призвал формировать нулевую терпимость к любым радикальным проявлениям. С заключенными будут работать теологические и реабилитационные службы. НПО и религиозные объединения должны подключиться к воспитанию. Разрабатывается госпрограмма по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы.

Китайцы создадут нам 20 тысяч рабочих мест

С китайской стороной достигнуты договоренности о создании современных производств в Казахстане, на них создадут 20 тысяч рабочих мест. Реализовывают 6 проектов, 2 проекта уже запустили. Один из них – завод по крупноузловой сборке гибридных и полностью электрических автомобилей JAC. Президент дал задание создать соответствующую инфраструктуру для того, чтобы выпускать электромобили на экспорт.

Бердыбек Сапарбаев,

аким области:

Будем орошать землю и строить молокозаводы

– За 7 дней глава государства дважды выступил с обращениями к народу Казахстана, – сказал аким области Бердыбек Сапарбаев. – В первом обращении Нурсултан Абишевич сообщил о передаче некоторых президентских полномочий правительству и парламенту. Потом обратился с посланием к народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Это послание отличается от других, поскольку оно направлено в основном на повышение конкурентоспособности страны, внедрение инноваций и новых технологий. Для исполнения поручений главы государства в регионе будет усилена геологоразведка, продолжится создание сельскохозяйственных кооперативов, повысится переработка продукции. На сегодня создано 104 кооператива, планируем, что в скором времени в каждом районе области будут действовать молоко- и мясоперерабатывающие цеха. Необходимо внедрять новые технологии, увеличить площадь орошаемых земель. В 2015 г. было 12 000 га орошаемых земель, а в 2016 году – 18 300 га. К 2018 году увеличим их площадь до 40 тыс. га.

Область приложит усилия для увеличения экспорта продовольственных товаров, реализации жилищной программы «Нурлы Жер», занятости и развития массового предпринимательства, транспортного сообщения с ближайшими населенными пунктами, государственно-частного партнерства, улучшения качества образования, развития трехъязычия. »

Толганай Умбеталиева,

глава Центральноазиатского фонда развития демократии:

Чиновники должны отвечать за выполнение поручений Елбасы

– Глобальная конкурентоспособность ориентируется на внутренние процессы. Страна не может конкурировать на международном уровне при слабой экономике. Что касается затрат на ЭКСПО и другие проекты, государственные структуры рассчитывают на формирование имиджа, хотят продемонстрировать, что мы богатая страна и готовы войти в список развитых стран. С чем связан письменный формат послания и 2 специальных обращения за 5 дней? Сложно найти объяснение. В самом послании причин такой спешки нет. Все в послании традиционно, кардинальных политических или экономических перемен не озвучено. Возможно, причину такой спешки мы узнаем очень скоро.

Если говорить о выполнении поручений Елбасы, то у правительства должна быть ответственность. Конечно, если бы были уволены ответственные лица за земельную реформу и за временную регистрацию, возможно, отношение к своим обязанностям изменилось бы. Также нужны меры, чтобы эту ответственность вновь не превратили в инструмент внутриэлитных конфликтов и не использовали против своих оппонентов, то есть необходима система противовесов.

Вопросы терроризма и экстремизма – долгосрочная задача. Вопросы в сфере труда, на мой взгляд, достаточно острые, есть конфликты, которые пока решаются не через поиск компромиссов, а сверху вниз.»