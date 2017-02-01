Две больницы остались без главврачей

Из областной больницы ушёл гл. врач Самат Даньяров. Главврач Хромтауской ЦРБ Рустем Исаев перешёл руководителем медкластера, куда вошли облбольница, областная детская больница и КДЦ.
Опустевшие кресла главврачей пока никто не занял. Ожидается оптимизация адмкорпуса.
– Офис кластера базируется в областной больнице, – объяснил глава облздрава Асет Калиев. – Кластер создан для применения новых технологий в обследовании и лечении, обслуживания жителей всего западного региона. Мы хотим наладить международное сотрудничество, обновлять материально-техническую базу. С получением статуса межобластного медцентра ожидается дополнительное финансирование.
В детской больнице начнут проводить операции по пересадке печени, будут развиваться кардиохирургия, трупное донорство, ортопедия.
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