Народный репортёр. В Жилгородке не вывозят мусор

В Жилгородке уже долгое время не вывозят мусор. Рядом жилые дома, детский сад. Весь мусор разлетается.
Место: пр. Мира, 20-25.
Дата: декабрь 2016 года.
Автор: Канат Пангереев.
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