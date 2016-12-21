Народный репортёр. В Жилгородке не вывозят мусор

В Жилгородке уже долгое время не вывозят мусор. Рядом жилые дома, детский сад. Весь мусор разлетается.

Место: пр. Мира, 20-25.

Дата: декабрь 2016 года.

Автор: Канат Пангереев.

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