Народный репортёр. Возле центра культуры снега по колено

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Народный репортёр. Возле центра культуры снега по колено

Я хочу сказать спасибо тем, кто чистит аллею на пр. Победы и пр. Мира. Молодцы, работают очень хорошо. А совсем рядом, около филармонии дорожки не чистили ни разу с самой осени. Мы, старики, не можем там пройти, видела, как женщина упала и на четвереньках ползла, чтобы выбраться из снега.

Место: областная филармония.

Дата: декабрь 2016 года.

Автор: Нурсулу Шатык.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Ничего то вы не понимаете. Главное же в инстаграме официальном отписаться, что мол улицы чистят, дорожников с лопатами пофотографировать и всё.
У нас же площадь перед обл.акиматом чистая? Чистая! И всё... а остальной снег сам потом растает... по весне)))

*думаю понятно, что это юмор, но как и в каждой шутке есть доля... шутки))*
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22.12.2016, 09:47
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