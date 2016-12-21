Народный репортёр. Возле центра культуры снега по колено

Я хочу сказать спасибо тем, кто чистит аллею на пр. Победы и пр. Мира. Молодцы, работают очень хорошо. А совсем рядом, около филармонии дорожки не чистили ни разу с самой осени. Мы, старики, не можем там пройти, видела, как женщина упала и на четвереньках ползла, чтобы выбраться из снега.
Место: областная филармония.
Дата: декабрь 2016 года.
Автор: Нурсулу Шатык.
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