Народный репортёр. Возле центра культуры снега по колено

Я хочу сказать спасибо тем, кто чистит аллею на пр. Победы и пр. Мира. Молодцы, работают очень хорошо. А совсем рядом, около филармонии дорожки не чистили ни разу с самой осени. Мы, старики, не можем там пройти, видела, как женщина упала и на четвереньках ползла, чтобы выбраться из снега.

Место: областная филармония.

Дата: декабрь 2016 года.

Автор: Нурсулу Шатык.

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