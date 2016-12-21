Актюбинцы собирают деньги на операцию маме 2-летнего ребёнка

На фото: Спасти 26-летнюю Наталью может трансплантация костного мозга. У нас ее не делают.

Без трансплантации костного мозга женщина может умереть, счет идет на месяцы. Родные просят помощи у неравнодушных актюбинцев. 26-летняя Наталья Бабенко ничем серьезным не болела, зубы беспокоили, головные боли – все как у всех, говорят родные женщины. Но в сентябре все изменилось.

– А в сентябре вдруг появились одышка, слабость, в пот бросало. Бледная, как стенка дочь стала, – рассказывает мама Галина Завадская. – Я думаю, что все усугубил грипп. Сначала заболела ее 2-летняя дочь, потом она. Когда стало совсем плохо, положили в больницу, чуть-чуть нагнали лейкоцитов и тромбоцитов. Полегчало, но буквально недели через 2 состояние ухудшилось, кровотечение открылось. В больнице пугали, что месяц ей осталось жить, ничего не могут сделать. Сказали, надо везти ее в Россию, но можно не довезти, риск большой. Взяли пунк­цию из грудной клетки, отправили в Астану. Столичные медики подтвердили диагноз актюбинских врачей – апластическая анемия сложной степени.

Это редкое заболевание крови. Происходит снижение общего количества клеток крови без опухолевого процесса. Встречается с частотой 6-13 случаев на 1 миллион населения в год. И единственное лечение – трансплантация костного мозга.

– Сразу не верили, девочка никогда ничем не болела. Хотели показать ее врачам в Самаре. На 1 декабря было назначено. Но мы ее еле довезли до Оренбурга, стало хуже. Она там лежит месяц почти в больнице, там уход хороший. Врачи сказали, ей требуется пересадка костного мозга, такую операцию делают в клинике в Санкт-Петербурге, в НИИ дет­ской онкологии, гематологии и трансплантации им. Горбачевой. Операция такая стоит 5 миллионов российских рублей. Отправили в питерскую клинику кровь на анализы, через 3 дня будет результат. Но сказали, что операцию могут сделать после Нового года. Но для нас это неподъемная сумма. Я сама вынуждена брать отпуск без содержания, чтобы быть рядом с дочерью, – плачет Галина.

Родные и друзья женщины попросили помощи у актюбинцев, бросили клич в Интернете.

– Мы просим откликнуться на нашу беду, помочь может каждая копейка, – говорят близкие друзья Натальи.

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