Мебельщик устроил пожар в квартире, чтобы скрыть недоделанную работу

На фото: 21 декабря 2016 года. Суд приговорил 28-летнего мебельщика Александра Пехова к 6 годам лишения свободы. || Фото автора
Хозяйка сгоревшей квартиры платит кредит, но снимает другое жильё. Мебельщика отправили за решётку на 6 лет.
Актюбинка Ляззат Назарова в августе 2015 г. наняла мастера-мебельщика Александра Пехова сделать гарнитур на кухне. Мастер запросил 500 тысяч тенге, деньги женщина отдала полностью в ноябре. Мастер возился с заказом 4 месяца. 7 декабря он должен был поставить фасады и вытяжку. Александр пообещал заказчице все сделать и потом вернуть ключи от квартиры. После его ухода жилец соседней квартиры приложил магнитный ключ к домофону. В этот момент в квартире Ляззат раздался взрыв, квартира выгорела за несколько минут. От взрывной волны вылетели стекла в подъезде. Ляззат в состоянии аффекта пыталась добежать до подъезда, но поранилась на осколках на земле. Соседи вызвали «Скорую».
По данным следствия, причастным к пожару в квартире оказался мебельщик Александр Пехов. Он взял деньги клиента, потратил их на свои нужды, но не выполнил полностью свою работу. Чтобы скрыть это, он газовым ключом открутил крепежную гайку газопроводного шланга, газ стал поступать в квартиру. Пехов знал, что это спровоцирует пожар.
Судили его по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Вину в преступлении он не признал. Потерпевшая рассказала в суде, что после пожара в квартире невозможно жить, ключи 9 месяцев находились у следователя, ремонт так и не делали.
– Я купила квартиру в кредит за год до пожара, – рассказала в суде Ляззат. – Новый дом. Потихоньку ремонт делала там. А теперь я имею в собственности квартиру и снимаю жилье. Сгорело там все: бытовая техника, домашние вещи, пластиковые окна, двери, ламинат. Я и сама могла бы взорваться, если бы пришла раньше, повезло, что от ударной волны люди не пострадали. Прошел год, а я как глаза закрою, так опять этот ужас переживаю. А он даже не извинился, не возместил ущерб.
21 декабря судья Танимова приговорила 28-летнего Пехова к 6 годам лишения свободы. Наручники на него надели сразу после оглашения приговора, до этого он был под подпиской о невыезде. Суд обязал его возместить материальный ущерб – 6 млн 717 тыс. тенге. Приговор в законную силу пока не вступил.
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