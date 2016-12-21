Мебельщик устроил пожар в квартире, чтобы скрыть недоделанную работу

На фото: 21 декабря 2016 года. Суд приговорил 28-летнего мебельщика Александра Пехова к 6 годам лишения свободы. || Фото автора

Хозяйка сгоревшей квартиры платит кредит, но снимает другое жильё. Мебельщика отправили за решётку на 6 лет.

Актюбинка Ляззат Назарова в августе 2015 г. наняла мастера-мебельщика Александра Пехова сделать гарнитур на кухне. Мастер запросил 500 тысяч тенге, деньги женщина отдала полностью в ноябре. Мастер возился с заказом 4 месяца. 7 декабря он должен был поставить фасады и вытяжку. Александр пообещал заказчице все сделать и потом вернуть ключи от квартиры. После его ухода жилец соседней квартиры приложил магнитный ключ к домофону. В этот момент в квартире Ляззат раздался взрыв, квартира выгорела за несколько минут. От взрывной волны вылетели стекла в подъезде. Ляззат в состоянии аффекта пыталась добежать до подъезда, но поранилась на осколках на земле. Соседи вызвали «Скорую».

По данным следствия, причастным к пожару в квартире оказался мебельщик Александр Пехов. Он взял деньги клиента, потратил их на свои нужды, но не выполнил полностью свою работу. Чтобы скрыть это, он газовым ключом открутил крепежную гайку газо­проводного шланга, газ стал поступать в квартиру. Пехов знал, что это спровоцирует пожар.

Судили его по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Вину в преступлении он не признал. Потерпевшая рассказала в суде, что после пожара в квартире невозможно жить, ключи 9 месяцев находились у следователя, ремонт так и не делали.

– Я купила квартиру в кредит за год до пожара, – рассказала в суде Ляззат. – Новый дом. Потихоньку ремонт делала там. А теперь я имею в собственности квартиру и снимаю жилье. Сгорело там все: бытовая техника, домашние вещи, пластиковые окна, двери, ламинат. Я и сама могла бы взорваться, если бы пришла раньше, повезло, что от ударной волны люди не пострадали. Прошел год, а я как глаза закрою, так опять этот ужас переживаю. А он даже не извинился, не возместил ущерб.

21 декабря судья Танимова приговорила 28-летнего Пехова к 6 годам лишения свободы. Наручники на него надели сразу после оглашения приговора, до этого он был под подпиской о невыезде. Суд обязал его возместить материальный ущерб – 6 млн 717 тыс. тенге. Приговор в законную силу пока не вступил.