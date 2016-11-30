Ласковая внучка с мужем оставили бабушку без квартиры

У 26-летней актюбинки Светланы Ласковой была 77-летняя бабушка, она проживала в своей квартире на улице Рыскулова. Старушка страдала психическими расстройствами, из-за преклонного возраста ей требовался уход. Внучка помогала ей по хозяйству, заботилась, иногда жила в ее квартире. Муж Светланы Александр придумал план, как завладеть квартирой бабушки, женщина согласилась.

Внучка попросила бабушку подписать документ, который якобы давал право заботиться и опекать старушку. Последняя из-за психического заболевания не совсем правильно воспринимала действительность, поверила внучке и документ подписала. На самом деле это оказался договор купли-продажи, из которого выходило, что бабушка продала свое единственное жилье Светлане Ласковой за 9 миллионов 200 тысяч тенге.

По версии следствия, супруги Ласковые знали, что бабушка верит внучке и подтвердит все, что та ей скажет. Поэтому они уговорили ее сказать нотариусу, что внучка передала ей 9 миллионов 200 тысяч тенге. Естественно, денег таких ей никто не передавал. Так в 77 лет бабушка лишилась своего жилья. Позже супруги продали ее квартиру за 10 миллионов тенге, но обман вовремя раскрылся. Старушка написала на свою внучку заявление в полицию. Сейчас супругов судят за мошенничество, до приговора они на свободе под залогом. Подсудимым суд дал время для заключения сделки с прокурором о признании вины, чтобы получить минимальное наказание.