Возле школы №23 джип сбил женщину

На фото: 29 ноября, ул.Рыскулова. С двух сторон пешеходного перехода есть «лежачие полицейские», но женщину это не спасло. || Фото из Инстаграм с @aktobe_zello
29 ноября, после 18 часов на ул. Рыскулова сбили пешехода на переходе перед школой №23.
– У пострадавшей закрытая травма живота. Врачи понаблюдали за женщиной, затем отпустили домой. Она будет получать лечение амбулаторно, – прокомментировали в облздраве.
Пешеходный переход находится прямо между двумя «лежачими полицейскими». По словам очевидцев, водителем белого джипа, который и сбил пешехода, была молодая женщина. Скорее всего, пешеход выбежала на дорогу, и машина ее оттолкнула.
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