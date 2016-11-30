Возле школы №23 джип сбил женщину

На фото: 29 ноября, ул.Рыскулова. С двух сторон пешеходного перехода есть «лежачие полицейские», но женщину это не спасло. || Фото из Инстаграм с @aktobe_zello

29 ноября, после 18 часов на ул. Рыскулова сбили пешехода на переходе перед школой №23.

– У пострадавшей закрытая травма живота. Врачи понаблюдали за женщиной, затем отпустили домой. Она будет получать лечение амбулаторно, – прокомментировали в обл­здраве.

Пешеходный переход находится прямо между двумя «лежачими полицейскими». По словам очевидцев, водителем белого джипа, который и сбил пешехода, была молодая женщина. Скорее всего, пешеход выбежала на дорогу, и машина ее оттолкнула.