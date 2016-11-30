11 актюбинцев отдали мошеннице 3 миллиона, чтобы получить хорошую работу

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11 актюбинцев отдали мошеннице 3 миллиона, чтобы получить хорошую работу

Актюбинка Асима Сахипкереева обещала соискателям работу в «СНПС-Актобемунайгаз», «Шлюмбирже», «Казах­ойле». Помимо вакансий в нефтянке обещала работу фельдшера в облбольнице, на железной дороге. 11 безработных отдали мошеннице от 250 тысяч до 400 тысяч тенге. Например, за работу фельдшером в облбольнице Сахипкереева взяла 250 тысяч тенге, за трудоустройство в компании «Казахойл» – 400 тысяч. Безработные верили Сахипкереевой, рекомендовали ее своим знакомым. Обманутые потеряли деньги и работы не дождались. Всего они передали Сахипкереевой 3 миллиона 170 тысяч. Потерпевшие написали на женщину заявление в полицию.

Асима свою вину в мошенничестве признала. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы. Кстати, в октябре Асиму Сахипкерееву уже судили за мошенничество. Тогда в ее уголовном деле было также больше 10 потерпевших, им она тоже обещала работу.

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