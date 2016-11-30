Актюбинские дети – Деду Морозу: С верой в вас!

Школьники просят у Деда Мороза тёплые шапки, куртки и ботиночки, потому что мёрзнут по дороге в школу.

Автоклубы Актобе решили к Новому году осуществить мечты детей из многодетных, малоимущих и неполных семей. Многие из этих детей живут на дачах и в районе Вохры.

– В акимате нам предоставили списки детей из семей, которым нужна помощь, – рассказал представитель «Субару» клуба Азамат Тулемисов [на фото]. – Они написали письма Деду Морозу, всего у нас на руках 54 письма от ребят с 1 по 11 класс. В основном им нужны теплые вещи, спортивные костюмы, обувь… Мы приглашаем весь город участвовать в новогодней акции. Давайте вместе осуществим детские мечты, подарим им веру в чудо в новом году.

Когда читаешь трогательные письма, щемит сердце. Дети пишут, что любят и ждут Новый год, желают Деду Морозу не болеть и верят в него, несмотря ни на что. Но тяжело читать письма, в которых малыши на праздник просят у Деда Мороза теплую обувь, куртки, шапки, потому что мерзнут зимой по дороге в школу.

«Мне нравится учиться. Но ходить зимой в школу очень холодно, поэтому я прошу куртку», – пишет Карлыгаш.

«Я очень хочу ботинки с мехом внутри, чтобы ноги не мерзли. Очень сильно вас жду», – написала 4-классница Толганай.

«В такие холодные дни я прошу только самое необходимое из одежды – куртку, ботинки и борцовку. Я занимаюсь борьбой, она мне нужна для соревнований», – поделился с Дедом Морозом Ринат.

Первоклассник из района Вохры рассказал Деду Морозу, что хорошо учится и слушается старших. От праздника ребенок ждет теплые ботинки и зимнюю куртку. Ему помогал писать письмо старший брат, который попросил набор канцтоваров. «Мы будем пользоваться им вместе», – пишет мальчик.

Многие участники акции – дети из многодетных семей. Семье с шестью детьми нужна теплая обувь, лишь для самых младших детей старшие просят конструктор и игрушку.

Джемпера, спортивные костюмы, кроссовки, столь повседневные для многих вещи, для этих детей новогодняя мечта. Малышка из 2-го класса Аян просит у Деда Мороза джемпер и объясняет почему: «Я хочу быть такой же красивой, как ученики из моего класса».

Первоклассник Нурсултан мечтает о красивой зимней куртке, «как у других детей».

14-летний Ербол просит у Деда Мороза парадные брюки.

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Для сестренки я прошу мишку, а себе – красный рюкзак для школы, чтобы моя сумка была красивая. Я буду туда складывать тетради. Желаю вам и дальше выполнять детские желания!», – аккуратным почерком вывела четвероклассница.

Никто из детей не просил сладости, даже тех, кто попросил игрушки, можно пересчитать по пальцам. Сирота Асель пожелала в письме Дедушке Морозу лишь куклу Барби.

Несколько детей робко попросили исполнить Деда Мороза их заветную мечту – телефон или планшет, самый дорогой подарок – ноутбук – нужен для 11-классницы из Жилгородка.

«В связи с новым форматом сдачи ЕНТ для подготовки мне нужен ноутбук, его я и прошу».

Если вы хотите стать волшебником в новом году для кого-то из этих детей, телефон организаторов в редакции. «Диапазон» будет освещать проведение новогодней акции.