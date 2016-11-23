Воздушные шары за 5 миллионов тенге запустили в небо Актобе

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Воздушные шары за 5 миллионов тенге запустили в небо Актобе

В Актобе с 21 ноября по 15 декабря проходят «Звёздные дни», за это время актюбинцам покажут 25 достижений независимости.

В празднике участвовали акимы, ветераны, руководители, спортсмены и молодежь. Программа рассказывала о государственных символах, безъядерном мире, национальной валюте и другом. Выступили артисты, спортсмены, актюбинцы, добившиеся признания и известности. Одним из самых зрелищных моментов мероприятия был запуск в небо 25 тысяч воздушных шаров.

Как сообщили в нескольких магазинах воздушных шаров, цена одного гелиевого воздушного шара (без рисунка, время полета 6-7 часов) 160-170 тенге.

– А если с обработкой, чтобы гелиевый шар летал несколько дней, тогда 180-190 тенге. Если больше 100 шаров, делаем скидку до 145 тенге, – объяснила продавщица.

Как оказалось, воздушная красота была куплена не за бюджетные деньги, а благодаря спонсорам.

– Шарики были куплены за счет спонсорских средств. Централизованно заказывали, оплачивали фирмы, предприятия и организации. В «Конысе» их надували, чтобы одновременно всем раздать и запустить. Студентам дали по 25 шаров. Шествие было от «Коныса» до обл­акимата, потом по бульвару до «Нур Отана». Шаров было ровно 25 тысяч. Каждый шар – 200 тенге, их предлагали по 250 тенге за штуку, но сделали скидку, плюс есть еще свои расходы. Все на спонсорские средства, – прокомментировала Маржан Корганбаева, руководитель отдела культуры и развития языков города Актобе.

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