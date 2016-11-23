В селе Комсомол газ замерзает в трубах

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В селе Комсомол газ замерзает в трубах

На фото: Жители поселка много лет ждали газа. Его провели в сентябре. Сейчас народ мерзнет и занимает очередь к слесарям на размораживание труб. || Фото автора

Десятки людей каждое утро атакуют газовый участок в посёлке Комсомол, на разогрев труб – очередь. В домах холод. Уже несколько дней здесь мороз ниже 20 градусов. Газ провели недавно, многие разобрали печки, но и оставшиеся топить нечем – в райцентр не завезли уголь.

– Это ЧС! – говорит жительница Комсомола Наталья. – Мы столько лет ждали, когда проведут газ, а он замерзает. Сама с 2006 года задавала акимам вопрос о газификации Комсомола. Газ наконец-то провели, 19 сентября был первый пуск. А сейчас в домах холодно, люди замерзают. На улице минус 26, еще и ветер который день. Три слесаря не успевают прогревать трубы, к ним очередь. Они прямо болгаркой срезают трубу, промывают, наливают метанол. Насколько это безопасно, не знаю. Но газ через время снова замерзает, в дома он не поступает. Сосед наш третий раз слесарей вызывает. Многие убрали в домах печки. Я не стала. Но эту печку нечем топить. В Комсомол не завезли уголь. Каждый день люди ходят в «Гортоп», а там пусто. На проведение газа люди отдали по 400 тысяч, а теперь мучаются. Все улицы раскуроченные, газовики ничего после себя не заровняли, трубы шатаются.

– В Комсомоле около 1300 домов, в 450 провели газ, – говорит замакима сельского акимата Габит Атынтаев. – Да, газ мерзнет. Уже 3-4 дня проблема. Слесари и монтажники занимаются размораживанием. Вызвали бригаду «КазТрансГаз Аймака» из города. Слесари ходят до полдевятого вечера. Выкачивать воду из газовых труб не так-то просто. Насчет безопасности не знаю. Если они греют, значит, можно. В понедельник к газовикам обратились около 50 человек. С углем проблемы. Один-два вагона привезут, их сразу разбирают. Больших запасов не делали, потому что газ подвели. Люди зря разобрали печки.

– Впереди зима, морозы будут еще сильнее. Что людям делать?

– Это не ко мне вопрос. Пока размораживаем трубы, выкачиваем воду.

Напомним, в сентябре при пуске газопровода представители «КазТрансГаз Аймака» заверяли, что построенные ими газораспределительная станция и другие объекты в Комсомоле «позволят обеспечить бесперебойным газо­снабжением более 6700 жителей села: 2200 частных домов и 122 коммунально-бытовых и социальных объекта. Регион выходит на качественно новый уровень газоснабжения. Это вклад в повышение уровня и качество жизни населения».

«Диапазон» обратился в «КазТрансГаз Аймак» с вопросом, почему теперь люди без тепла и газа и что им делать зимой, когда морозы будут под 40. Вчера в «КазТрансГаз Аймаке» сообщили, что в Комсомол выехали специалисты. Они будут разбираться с ситуацией и принимать меры.

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