Актюбинец нашёл револьвер с патронами на мусорке

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Актюбинец нашёл револьвер с патронами на мусорке

Проверив его на пригодность, принёс домой и хранил в горшке из-под цветов.

26-летний безработный актюбинец Руслан Суюндыков рассказал в суде, что около мусорных контейнеров дома №9 на ул. Макаренко нашел барсетку, а в ней оказался револьвер РС-22 с тремя патронами. Руслан сходил на пустырь в районе ул. Макаренко и выстрелил из револьвера в воздух. Убедившись в его исправности, принес домой и хранил в горшке из-под цветов, патроны – в барсетке на полке.

Почти через полтора месяца после находки в квартиру Руслана с обыском пришли полицейские, нашли револьвер и боеприпасы. Руслан объяснил, что хранил дома револьвер в целях самозащиты. За незаконное хранение оружия на молодого человека возбудили уголовное дело. У следствия не оказалось другой версии того, как оружие попало к Суюндыкову, поэтому суд счел его рассказ о револьвере, найденном на мусорке, правдивым. Суд приговорил Руслана Суюндыкова к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы. В течение этого срока для него под запретом увеселительные заведения, дома он должен быть не позднее 22 часов. Также суд назначил для него 200 часов в год принудительного труда. Револьвер и патроны уничтожат.

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