25-летнего безработного Жасулана Таспаева судили за кражу из 14 автомобилей. Мужчина разбивал стекла, открывал капот и откручивал аккумуляторы. Чаще всего Таспаев орудовал на стоянке около АЗФ. 14 машин он обворовал за полтора месяца. 30 сентября его взяли под стражу. Несмотря на такое количество краж, мужчина избежал наказания. Все потерпевшие с ним примирились. Суду не оставалось ничего другого, как прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Таспаева выпустили на свободу 16 ноября.
Обворовавший 14 машин актюбинец остался на свободе
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