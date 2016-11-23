31 тысячу участков земли дадут актюбинцам до 2018 года

Руководитель управления земельных отношений сразу отметил, что за предыдущие 6 лет было выдано 5 116 участков. А теперь до 2018 года обещают выдать более 31 тыс. участков под ИЖС.

– Под ИЖС планируется выделить в 2017 году 14 886, в 2018 году – 16 524 земельных участка, организовать инфраструктуру, – рассказал Кабай Сарсенгалиев. В этом году земельные участки получат те, кто встал на очередь в 2005-2006 годах.

По словам Сарсенгалиева, за последние 5 лет в регионе выявили 1 698,8 тыс. га неиспользуемых земель. После расторжения договоров с землепользователями эти участки вернули в госсобственность и отправили в хозяйственный оборот. На вопрос, какой доход от аренды и продаж земель получило государство, ответили, что в этом году в бюджет поступило более 1 миллиарда тенге. Из этой суммы 401 миллион выручили от земельного налога, 351 миллион от аренды и 290 миллионов от продажи земельных участков.

На брифинге в инфоцентре подчеркнули, что из-за введенного моратория на передачу земель иностранцам в этом году ни один иностранный инвестор в Актюбинской области не появился. При этом сообщили, что к этому дню почти 800 га земель используются Россией. Там расположены полигоны Эмба и Саршаган.