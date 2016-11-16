О неготовности полицейских к терактам говорили студенты

В Актюбинском юридическом институте им. Букенбаева прошла республиканская интеллектуальная олимпиада на знание законодательства РК. Участники обсуждали вопросы религиозного терроризма, транспортных происшествий и досудебного расследования уголовных дел.

– Большинство ДТП на наших дорогах случаются из-за самонадеянности и безответственности водителей, но есть и другие причины. Например, плохие условия для езды. На 41-м разъезде аварии совершаются из-за того, что нет дорожных знаков и ужасное состояние дорог, – рассуждает курсант юридического института Айгуль Карабалина.

Студенты показывали слайды терактов в мире и Казахстане, обсудили теракт 5 июня в Актобе.

– Нападения 5 июня показали неготовность правоохранительных органов к террористическим атакам. И еще один момент: почему специальные органы не блокируют сайты, где много запрещенной радикальной информации? – задается вопросом студент КРМУ Нурболат Туматаев.

Победила команда Актюбинского юринститута МВД РК им. Букенбаева. 2-е место заняли студенты КРМУ и 3-е место курсанты Костанайской академии МВД РК им. Кабыл­баева.