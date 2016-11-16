Власти требуют снести зоопарк и карусели у «Нурдаулета»

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Власти требуют снести зоопарк и карусели у «Нурдаулета»

На фото: Через 10 лет работы выяснилось, что аттракционы поставлены без разрешения акимата. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

2 ноября акимат совместно с отделом архитектуры и градостроительства, отделом земельных отношений Актобе подали в суд на владельцев торгового центра «Нурдаулет».

Как объяснили в отделе земельных отношений, на территории перед торговым центром владельцы самовольно установили клетки, детские аттракционы и торговые павильоны без разрешения отдела архитектуры и градостроительства.

– Мы через суд просим демонтировать павильоны, клетки и аттракционы, – рассказал представитель отдела земельных отношений Самат Байназаров. – Территория была предоставлена для благоустройства, то есть разрешено озеленение, можно устанавливать малые архитектурные формы, скамейки, урны. Безопасность клеток и аттракционов никто не проверял. Если бы владельцы обратились в законном порядке за разрешением, оно бы рассматривалось. Но никто не обращался.

Детские развлечения и мини-зоопарк в центре города находятся уже около 10 лет, они пользуются популярностью у горожан и раньше нареканий от власти не вызывали.

Вчера прошло второе слушание дела. Суд идет.

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