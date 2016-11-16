Чиновники в Актобе дублируют отчёты и берут взятки

На фото: Депутаты облмаслихата слушали, какие госорганы «косячат». Многие госслужащие даже не знают названия закона «О противодействии коррупции». || Фото автора

На сайтах госорганов – новости 3-летней давности и пустые страницы, на вопросы граждан там никто не отвечает, номер телефона доверия скрывают. Где чаще всего вымогают взятки и кто из чиновников в группе риска по коррупции?

На сайтах госорганов новости датируются 2013-2014 годами, в разделах «Госзакупки», «Противодействие коррупции» и «Государственные услуги» пустые страницы, нет ответов на вопросы пользователей и даже закон «О противодействии коррупции» назван по-старому. Телефон доверия не работает в управлении экономики и бюджетного планирования, управлении финансов. В некоторых госорганах устаревшие номера телефонов доверия. Глава департамента агентства по делам госслужбы Кайыржан Токушев сообщил об этом на заседании комиссии по противодействию коррупции.

– Одни и те же отчеты предоставляет управление природоохраны, индустриально-инновационного развития, транспорт­ного контроля. Информацию 2016 года подписываете 2015 годом и отправляете. Руководители госорганов, неужели вы не смотрите, какие документы подписываете? – возмущается Кайыржан Токушев.

– По мнению участников соц­опроса наиболее коррумпированы у нас медицинские учреждения, 63% опрошенных указали на врачей и медработников. На втором месте сфера образования, в основном люди отмечали преподавателей вузов, учителей школ и руководителей детсадов, – отметил Кайыржан Токушев.

Но Токушев подчеркнул, что соцопрос, проведенный по заказу управления внутренней политики, вызывает сомнения.

– В некоторых местах исследования в названии города указан Актау. Возникает вопрос: не списали ли? – полюбопытствовал спикер, проведя взглядом по аудитории чиновников.

В этом году госорганы допустили более 24 тыс. нарушений в оказании услуг населению. Нарушения были во всех госучреждениях. После доклада депутаты задавали вопросы.

– Будут ли привлекать к ответственности за ложный донос, если факт коррупции не докажут?

– Нет, заявитель не несет ответственности за недостоверную информацию. Ну ошибся, что же теперь поделаешь. Но заявитель несет ответственность, если это проскочило в СМИ и распространилось в соцсетях. Ведь согласно новому Уголовному кодексу, люди, которые клевещут, несут ответственность. И в случае, если донос окажется ложным, госслужащий имеет право в течение 30 дней обратиться в суд, – ответил глава департамента по делам госслужбы.

– Несут ли ответственность руководители госорганов, сотрудники которых совершили коррупционное преступление?

– Конечно, руководителям будут даны рекомендации устранить условия, порождающие коррупцию. Надо провести анализ коррупционных рисков. Как правило, руководители госорганов, чьи сотрудники совершили коррупционные преступления, привлекаются к ответственности со стороны вышестоящих органов. Если в одном и том же госоргане будут неоднократные коррупционные преступления, учреждение окажется в группе риска.

– В Актобе какие госорганы находятся в группе риска?

– Областной военкомат, ДВД. В таких госорганах будут плановые проверки.

1424 – телефон доверия, по нему можно сообщить о нарушениях в госорганах»