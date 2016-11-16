Тенге упал. Но актюбинцы ему доверяют

На фото:16 декабря. Вчера в обменниках Актобе было малолюдно, доллар покупали по 337,5 тенге, продавали по 340,5. Рубль – 5,3-5,35. || Фото В. ЗОБЕНКО

Доллар дорожал 5 дней, вчера его цена несколько упала – с 344,6 до 339,4 тенге.

16 ноября по итогам утренней сессии KASE курс тенге составил 339,45 тенге за доллар. Тенге слабел пять дней подряд, однако на шестой день разница составила -5,11 тенге.

– Что касается тенге и сегодняшнего состояния на валютном рынке. Со дня перехода на свободно плавающий обменный курс было сказано, что люди привыкнут к этому. Национальный банк не делает никаких прогнозов, потому что это зависит от самой ситуации. В первое время было очень много вопросов по ослаблению, по укреплению тенге, на сегодня это уже как норма. Все зависит от наших внешних и внутренних факторов, – прокомментировала директор актюбинского филиала Нацбанка Перизат Асимбетова. – 23 года назад, когда вводили национальную валюту, был большой спад производства, высокая инфляция. Спустя 23 года мы считаем, что тенге укрепился. Депозиты выросли на 9,5% , в том числе в нацвалюте выросли почти на 47%. Это говорит о том, что люди доверяют национальной валюте.

Касательно дальнейшей динамики роста или ослабления тенге, банкиры никаких прогнозов не дают. Дневная сессия 15 ноября завершилась ценой в 344,65 тенге за доллар.