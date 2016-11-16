Полицейский попал за решётку на 3 года за взятку «Айфоном»

Командир роты дорожно-патрульной полиции 46-летний Алтай Султанов получил от подчинённого Елеусизова «Айфон 5S».

Заявление на бастыка подчиненный написал 31 августа, спустя 3 месяца. Султанова арестовали и обвинили в получении взятки. Елеусизов в суде рассказал, что работал в адмполиции с 2014 года, патрулировал улицы, составлял протоколы на водителей и пешеходов за нарушение ПДД. По его словам, Султанов испытывал к нему неприязнь, сообщил в отдел кадров ДВД о низких показателях в его работе, из-за чего ему сделали выговор. Также полицейский утверждал, что командир роты Султанов поднял планы по привлечению водителей к адмответственности за нарушения ПДД, сделав их нереальными. В мае Султанов сказал Елеусизову, что собирается в командировку в Астану и ему нужен айфон. Елеусизов снял со счета отпускные, добавил накопления, купил телефон за 125 тысяч тенге и передал его начальнику через водителя.

Сам Алтай Султанов признал свою вину, говорил, что растит двоих детей и просил не лишать его свободы. Говорил, что в состоянии оплатить штраф.

15 ноября судья Алданов приговорил Алтая Султанова к 3 годам заключения в колонии общего режима. Ему пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на госслужбе. Айфон суд решил обратить в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.