2 409 родителей отказались прививать своих детей

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2 409 родителей отказались прививать своих детей

75% родителей приняли решение из-за запретов в религии.

За 10 месяцев родители отказались от профилактических прививок для 2 409 детей. В городе остались без прививок 1 380 детей, в Мугалжарском районе – 330, Темирском – 301, Алгинском – 105, Шалкарском – 95, Байганинском –89, Хромтауском – 67, Каргалинском – 21, Мартукском – 13, Айтекебийском – 5 и Кобдинском – 2. Всего одного ребенка отказались прививать в Уилском районе. Не имеют ни одной прививки 1 323 ребенка.

– В основном отказники живут в Актобе, Темирском и Мугалжарском районах, – рассказала руководитель департамента по защите прав потребителей Нурсулу Беркимбаева. – В основном отказываются прививать детей по религиозным мотивам, почти 75%. Остальные – это молодые родители, которые больше верят социальным сетям, чем специалистам. Переубедить родителей бывает очень сложно.

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