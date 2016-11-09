Актюбинцы смогут пожаловаться прокурорам на госорганы в ЦОН

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Актюбинцы смогут пожаловаться прокурорам на госорганы в ЦОН

Новый консультативный совет при областной прокуратуре будет принимать жалобы, обращения и отвечать на вопросы.

– В основном граждане обращаются по государственным услугам в ЦОНы. Если они остались недовольны услугой или есть какие-нибудь вопросы, обращения на действия или бездействие государственных органов, то могут сразу же на месте обратиться в общественную приемную. В состав консультативного совета при прокуратуре области входят ветераны прокуратуры, представители местных исполнительных органов. Общественную приемную создали для упрощения обращений, чтобы жители области не теряли время в разных инстанциях. Таким образом, жители области могут получить разъяснение и обратиться в органы прокуратуры, – разъяснила Гульжан Игибаева, старший помощник прокурора области.

Как пояснили в прокуратуре, члены консультативного совета принимают обращения три раза в неделю (понедельник, среда и пятница), с 15:00 до 16:30 в помещении ЦОН по ул. Тургенева.

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