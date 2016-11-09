Судмедэкспертам Актобе показали лабораторию за 200 миллионов

На фото: Актюбинские судмедэксперты, работавшие во время теракта без бронежилетов, были в восторге от спецтехники, которую им привезли для показа. || Фото автора

В Заводском отделе полиции специалисты центра судебной медицины представили мобильную лабораторию. Весь комплекс стоит от 150 до 200 миллионов тенге по российским прайсам.

Для эффективной работы при терактах и ЧС судебно-медицинским экспертам закупили грузовую машину, содержащую холодильную камеру для трупов и палатки для работы и проживания при любой погоде.

– Полная комплектация стоит от 150 до 200 миллионов. Раньше в Казахстане подобного оснащения не было, но возникла необходимость в этой технике при ЧС, при падении самолетов или терактах. Мы сейчас готовы к любым ЧС в любых условиях, – сообщает директор центра судебной медицины РК Ахметкали Джардемов.

Спецмашина из Астаны, которую показали на плацу Заводского отдела ДВД, пока одна на всю страну. Но в скором времени планируется завезти их и в другие регионы. Лаборатория состоит из трех модулей.

– Первый модуль для проведения вскрытия, второй для хранения трупов, третий для размещения персонала, там есть даже умывальник для рук с подогревом, есть свой электрогенератор, – говорит директор Актюбинского филиала центра судебной медицины Ерлан Бузаев.

Такую лабораторию можно развернуть где угодно: в степи, на улице.

– Лаборатория может работать и зимой при температуре до -50, и летом при жаре до +50. 3-4 человека могут развернуть лабораторию за час, – комментирует руководитель отдела Астанинского филиала центра судебной медицины Максим Попов.