Эксперт переворачивал труп боевика и увидел гранату

На фото: 5 июня. Нападение на оружейный магазин «Паллада». Малочисленные судмедэксперты без защитных снаряжений освидетельствовали трупы, переворачивали их и молились, чтобы под ними не оказалось взрывчатки. || Фото из архива «Д»

Судмедэксперт рассказал, как они работали во время теракта 5 июня и сколько времени хранили трупы подозреваемых в нападениях на оружейные магазины и войсковую часть.

У судмедэкспертов центра судебной медицины нет свободных дней, они всегда готовы к тому, чтобы выехать на место происшествия, где возможны убийства.

– 5 июня было воскресенье, по тревоге мы приехали оперативно, но из-за двойного и тройного оцепления нас поначалу не пропускали к месту ЧП, из-за того, что приехали на своих автомобилях, нам приходилось объяснять и доказывать, что мы судмедэксперты и нас нужно допустить к освидетельствованию трупов, – вспоминает события 5 июня судебно-медицин­ский эксперт Владимир Корнев [на фото].

Корнев считает, что в Казахстане пока нет алгоритма работы судмедэксперта, и они рискуют жизнью во время работы.

– В дни теракта в Актобе все сотрудники правоохранительных органов были в бронежилетах, а судмедэксперты без средств защиты, – говорит Корнев. – Также нужна слаженность действий между саперами и судмедэкспертами, ведь у террористов могут быть пояса шахида. После спецоперации возле «Отрара» судмедэксперт переворачивал труп и увидел шумовую гранату. Хорошо, что она была лишь шумовая. После теракта нужно, чтобы сначала проверяли тела на наличие гранат.

Судмедэксперты отмечают, что на осмотр и подробное освидетельствование одного тела уходит немало времени.

– В войсковой части, где было нападение, мне приходилось тратить около часа на освидетельствование одного трупа. Я работал один. Судмедэкспертов было немного. На каждое место происшествия выезжали один судебно-медицин­ский эксперт и один следователь, – рассказывает Владимир Корнев.

Также Корнев сообщил, что трупы подозреваемых в теракте 5 июня хранились у нас в морге в течение 2 месяцев. Каждый из них был запечатан в специальный пакет.

– Приходили родственники, но мы им объясняли, что по закону тела выдать не можем. Все происходило в корректной форме, – отмечает судмедэксперт.