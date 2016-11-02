Полицейский вступился за женщину и получил удар кулаком в нос

Полицейские приехали по вызову в квартиру на ул. Бр. Жубановых в Хромтау и увидели: на полу лежит женщина, на ней сидит мужчина и бьет ее ногами и руками. На требование прекратить дебошир ударил полицейского кулаком в нос. Стражи порядка применили приемы самбо, чтобы скрутить его.

На суде обидчик полицейского вел себя смирно, признал себя виновным в насилии над представителем власти и попросил прощения. Говорил, что случайно ударил полицейского. Суд в случайность не поверил и приговорил 46-летнего Аслана Хамитова к 1 году ограничения свободы.