Чем занималась комиссия из 230 человек в Актобе

На фото: 28 октября. Актюбинский областной акимат. Отчет генпрокурора о работе комиссии. В зале аншлаг из госслужащих. || Фото автора

28 сентября в Актобе приехала комиссия из 230 человек во главе с генпрокурором, чтобы решить социально-экономические проблемы актюбинцев. За этот месяц в редакцию поступало множество жалоб от тех, кто не смог найти или попасть к столичным госслужащим. Что они сделали за месяц, отчитался генпрокурор РК Жакип Асанов.

10 имамов не прошли аттестацию

Генеральный прокурор РК Жакип Асанов доложил об итогах работы комиссии из 200 человек. По его словам, они выявили социально-психологический портрет актюбинского радикала: это либо бандит, либо маргинал.

– Многие из них не разбираются в исламе, не читали или намеренно не хотят читать Коран, не желают работать, отвергают семейные ценности и институты государства, отказываются от помощи властей. Это понимание позволит нам в ближайшее время скорректировать способы противодействия им, – подчеркнул генпрокурор. – По вопросу духовенства мы провели 149 мероприятий для более 20 тысяч жителей. Основная цель – улучшить работу мечетей. С этой целью духовное управление мусульман провело аттестацию 61 имама. Каждый 6-й аттестацию не прошел.

Теперь 20 имамов повышают квалификацию, в 5 районных и сельских мечетях назначили имамов из других регионов. Также Асанов утверждает, что отныне каждый прихожанин может узнать о том, куда тратят пожертвования и сколько их.

С терроризмом борются с монитора и со сцены

Генпрокурор доложил, что проводят специальные тренинги, чтобы научиться правильным действиям в кризисных ситуациях.

– Важно, чтобы каждый гражданин знал, что делать при теракте или его угрозе. Для этого за месяц провели больше 199 мероприятий с 23 тыс. жителей региона. Эти навыки приобрели 2,5 тыс. школьников и их учителя. Для них прошли 30 занятий. 12 тысячам жителей в общественных местах раздали тематические наглядные буклеты, – перечислил Асанов [на фото].

Он также сообщил, что рабочая группа, приезжавшая в Актобе, четко разъяснила людям, кому и через какие каналы сообщать о теракте или его угрозе. Систему защиты от терактов проверили на 49 объектах. Все ли объекты готовы к терактам и ЧС, генпрокурор не сказал.

– По всем республикан­ским каналам и СМИ шла информационная работа. Запускали ролики антитеррористической направленности, спектакли и фильмы. Мы в Актобе смотрели спектакль о семейной трагедии, когда молодые люди стали жертвой псевдорелигии из Интернета. Очень поучительная история. Спектакль уже показывают по стране. Надо, чтобы этот спектакль увидело как можно больше людей. Особенно молодых. Надо показывать в школах, вузах и во всех кинотеатрах. Обращаюсь к IT-специалистам: подключитесь и давайте вместе сделаем так, чтобы везде в казахстанском Интернете была антиреклама экстремизма и радикализма. За время работы группы в Актобе в соцсетях размещено 18 промо-роликов, показано 9 документальных фильмов и 2 спектакля. Их просмотрело 13 тысяч человек. На YouTube создали специальный канал Anti Terror, – отчитался Жакип Асанов.

Билеты и гостиницу «прокурорскому десанту» оплатил спонсор – актюбинец, ныне бизнесмен из Астаны

Генпрокурор РК сообщил, что за пребывание 230 специалистов в течение месяца в гостиницах Актобе заплатил спонсор.

В столичный «десант» вошли 55 врачей, 14 имамов, 10 социологов и психологов, 10 теологов, 10 ученых, 13 финансистов, предпринимателей и др.

– Для этих мероприятий из бюджета много денег не понадобилось. Ваш земляк, астанинский предприниматель по своей инициативе взял на себя все расходы, – огласил Жакип Асанов, но имя предпринимателя-спонсора называть не стал.

Также генпрокурор добавил, что за месяц командировки в Актюбинском регионе специалисты старались не ходить в кафе и рестораны, чтобы «не светиться».