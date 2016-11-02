Вдовы погибших полицейских рассказали, как убивали их мужей

На фото: Лето 2011 года. В Актобе и Темирском районе погибло 4 полицейских. Их убили сторонники радикального религиозного течения. || Фото из архива «Д»

После публикации в «Диапазоне» о требованиях вдов полицейских выплатить им утраченный заработок, их пригласили в ДВД на встречу с руководством. Но пока стороны не договорились.

Шесть вдов погибших полицейских подали иск к ДВД с требованием выплачивать их детям утраченный заработок. О праве на это они узнали в этом году, спустя 5-7 лет после смерти мужей. В гражданском суде в прошлую пятницу допросили вдов погибших Кымбатказы Уразалина и Нурлана Алпысбая. Участковый инспектор Кымбатказы Уразалин погиб в 2009 году при задержании правонарушителей. В полиции Уразалин прослужил 16 лет, у него осталось двое детей. Вдова полицейского рассказала о последнем дне его жизни.

– 13 июля 2009 года супруг ушел на работу, был в хорошем настроении, – рассказала Амина Калаганова, – в тот день ему присвоили звание капитана и повысили с оперативного дежурного до участкового инспектора. Он говорил, что и зарплата теперь будет больше, детям будет хватать. После обеда ушел на подворный обход, попросил, чтобы вечером я приготовила праздничный ужин, он ожидал перевода в Бадамшу. Вечером его коллеги сообщили, что его больше нет. Муж в одиночку преследовал двух мужчин. Один убегая, бил его ножом, задел сердце, легкое. Супруг погиб от острой кровопотери. До сих пор мы не можем оправиться от этой боли. Замуж я не вышла, воспитываю двух детей. Я прошу лишь то, что по закону полагается моим детям.

Вдова пояснила, что получает пособие по потере кормильца, выплаты из республиканского бюджета, в общей сложности около 50 тысяч тенге. Сейчас бы зарплата Кымбата Уразалина на той же должности была бы 144 тысячи тенге. Именно эту сумму вдова и ее представитель требуют ежемесячно с ДВД, пока детям не исполнится 18 лет.

Жансая Мухитова видела, как убивали ее мужа, полицейского Темирского РОВД Нурлана Алпысбая в Шубарши. Женщина работает в центре оперативного управления ДВД.

– Он зашел во двор, попросил воды, – вспоминала женщина, – потом ворвались несколько мужчин, я не понимала, что происходит, думала, игра какая-то. Говорю, уходите в другое место. А они мне кричат, что это не игра, из пистолета в воздух стреляли. Потом стали избивать моего мужа. Уже после его гибели по поселку поползли слухи, что если бы эти террористы знали, что мы его семья, нас тоже убили бы. Мы чудом остались живы. Я осталась одна, и на работе надо успевать, и детей воспитывать. Храню верность супругу, сама воспитываю двоих детей. Два раза от ДВД на праздник получала конверт с 30 тысячами тенге, а до этого давали по 8-10 тысяч. Поддер­жки от ДВД не вижу никакой. Уже после того как написали в «Диапазоне», нас собирали в ДВД. Министр МВД держит это дело на контроле. Почему за эти годы нам не сообщили, что наши дети имели право на ежемесячные выплаты утраченного заработка своих отцов? Я не прошу ничего лишнего, утраченный заработок – это то, что положено по закону.

Нурлан Алпысбай получал зарплату 59 тысяч тенге, по примерным подсчетам вдовы и ее представителя сейчас она составляла бы 73 тысячи тенге. Это и есть сумма утраченного заработка. Истцы сообщили суду, что в Таразе вдова полицейского подала такой же иск, суд его удовлетворил. Представитель ДВД иск не признала и попросила суд сделать перерыв. Из ДВД направили в МВД запрос с просьбой разъяснить и выработать единые положения о выплатах утраченного заработка.