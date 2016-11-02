В двух районах сменились акимы

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Новые акимы возглавили Хромтауский и Айтекебийский районы.

Хромтауским районом теперь руководит 52-летний Амангали Бердалин, ветврач и экономист с двумя высшими образованиями. Начинал работать разнорабочим – строителем в совхозе им. Шевченко Комсомольского района. Был старшим, главным ветврачом совхоза, возглавлял ТОО «Карабутак», работал замакима Айтекебийского района. С июня 2013 года был акимом Айтекебийского района.

С 31 октября Айтекебийский район возглавил Малимбет Ибрашов. Ему 46. По первому образованию бухгалтер-экономист. Позже окончил автомобильно-дорожный университет, международную академию бизнеса. Работать начал в совхозе «Акбулакский» Оренбургской области, трудился в частных структурах, затем на госслужбе. Был начальником управления пассажирского транспорта и автодорог, акимом Каргалинского района, главным экспертом управления развития местной сети комитета автодорог РК, руководителем управления комитета технического регулирования и метрологии МИР РК. С мая возглавлял управление коммунального хозяйства комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК.

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