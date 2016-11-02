Актюбинец выиграл миллион за минутное видео

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Актюбинец выиграл миллион за минутное видео

26-летний Даурен Жумабай победил в конкурсе Millennium Almaty. Сейчас Даурен живет в южной столице. Съемками занимается с 2012 года, тогда он учился в университете Жубанова на физмате. После университета Даурен не стал работать по специальности, занялся съемками.

– О конкурсе я узнал случайно, – признается Даурен Жумабай. – Знакомые скинули ссылку в Инстаграме. У своего друга Андрея Манько попросил материалы, которые он снял на дроны. 29 октября был последний день приема работ, и у меня остался всего один день свободный – 28 октября. И это был мой день рождения. Я никуда не ходил, не праздновал, сидел дома и целые сутки монтировал. Материалов было много, 500 гигабайт, это почти 500 минут видео. Тщательно отобрал и смонтировал в минутный ролик.

По словам Даурена, победы он не ожидал, но радовался, что успел вовремя сдать видеоролик. Это был вызов самому себе.

– Выигрышем я поделюсь с другом. А себе хочу купить камеру, нужно развиваться дальше. Вот такой вот подарок себе на день рождения сделал, – смеется Даурен Жумабай.

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