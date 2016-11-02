В Актобе опасны гололёд и ямы с водой

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В Актобе опасны гололёд и ямы с водой

С пятницы по воскресенье только в БСМП обратились 30 человек с травмами из-за скользких дорог и заполненных водой ям-ловушек.

Только за один день, 28 октября в травмпункт БСМП поступили 55 человек, из них 12 пострадали на скользкой дороге, покрытой первым снегом, льдом и водой. Также было 5 аварий, которые связаны с внезапным приходом зимы. Актюбинцы падают во всех районах города, среди них есть и молодежь.

– Ходить по гололеду нужно аккуратно, не ускоряя шаг, в полуприседе. Нужно покупать хорошую обувь. Пожилым людям стоит использовать трость с острым или резиновым наконечником. Можно обвязывать обувь тканью. Раньше бабушки обвязывали обувь тряпкой, носками, чтобы не скользить. Лейкопластырь не поможет, – рассказывает заведующий травмпунктом БСМП Баглан Рахметов.

Кроме гололеда опасность представляют и ямы, полные талой воды. На пересечении улиц Рыскулова и Хмельницкого молодой парень перепрыгивал через лужу и угодил ногой в яму с водой. Нога наткнулась на торчащую оттуда арматуру, пришлось обращаться к врачам.

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