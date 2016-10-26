В Париже прошёл Всемирный конгресс русскоязычной прессы

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В Париже прошёл Всемирный конгресс русскоязычной прессы

На фото: Журналисты из 62 стран мира собрались на конгресс в столице Франции || Фото автора.

Три дня назад в Париже завершился 18-й Всемирный конгресс русскоязычной прессы, в нем участвовали около 300 руководителей СМИ и ведущих журналистов из 63 стран. На форум собрались журналисты из Перу, Канады, Украины, Ватикана, Португалии, Азербайджана, Казахстана и многих других стран. Актобе впервые представляла газета «Диапазон».

– Представитель Новой Зеландии перепутал дату и прилетел месяцем раньше, но он очень просил считать его участником конгресса, второй-то раз прилететь уже не сможет, сами понимаете, где Новая Зеландия, – рассказал глава Всемирного конгресса русскоязычных СМИ Виталий Игнатенко. – Русскоязычные зарубежные издания объединяют людей разных национальностей и религий, их основная миссия – быть средством мира и созидания, – добавил он.

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал журналистам о культурных акциях, которые РФ проводит за рубежом. Как раз в эти дни в центре Луи Вуитона в Париже открылась выставка художников-авангардистов из собрания мецената Щукина из Эрмитажа и Русского музея. Нужно добавить, что рабочие встречи шли в штаб-квартире ЮНЕСКО и в только что открывшемся новом Российском культурно-духовном центре в Париже, недалеко от Эйфелевой башни. Это интересный комплекс: микс из православной церкви с куполами и авангардной архитектуры.

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посоветовал собравшимся говорить о проблемах, а не о том, что земля круглая, а русский язык великий.

Замглавы ЮНЕСКО г-н Енгида (на фото в центре) говорил о важности демократических ценностей и свободы слова, о безопасности журналистов при исполнении своего профессионального долга, о том, как важно культурное разнообразие и плюрализм мнений.

О других интересных встречах, впечатлениях и персонах этих октябрьских дней в Париже читайте в следующем номере «Диапазона».

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