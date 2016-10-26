Народный репортёр. Контейнер как архитектурное достижение

По улице Некрасова между домами №№79 и 81 появился контейнер. Стоит прямо на центральной улице нашего города. Кто его хозяин? С какой целью он здесь? Куда смотрит архитектура?
Место: ул. Некрасова, 79 и 81.
Дата: 25 октября 2016 года.
Автор: Иван Петров.
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