Народный репортёр. Контейнер как архитектурное достижение

По улице Некрасова между домами №№79 и 81 появился контейнер. Стоит прямо на центральной улице нашего города. Кто его хозяин? С какой целью он здесь? Куда смотрит архитектура?

Место: ул. Некрасова, 79 и 81.

Дата: 25 октября 2016 года.

Автор: Иван Петров.

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