Народный репортёр. Джип на месте для инвалидов

Крутой джип занял место, предназначенное для инвалидов. По закону штраф за такое нарушение – 50 МРП, то есть 106 050 тенге.
Место: ул. Нефтяная.
Дата: 12 октября 2016 года.
Автор: Динара, «Водители Актобе Zello».
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