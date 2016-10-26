Народный репортёр. Джип на месте для инвалидов

Крутой джип занял место, предназначенное для инвалидов. По закону штраф за такое нарушение – 50 МРП, то есть 106 050 тенге.

Место: ул. Нефтяная.

Дата: 12 октября 2016 года.

Автор: Динара, «Водители Актобе Zello».

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz