Народный репортёр. Кто доделает остановку?

На Сазде переделали остановку. Теперь там тоже есть зарядка для ЮСБ. Но сам корпус поставили, а рядом все разворотили и бросили. Это же какие миллионы на это тратятся!

Место: остановка «Сазда».

Дата: 26 октября 2016 года.

Автор: Оксана.

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