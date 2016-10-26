Народный репортёр. Кто доделает остановку?

На Сазде переделали остановку. Теперь там тоже есть зарядка для ЮСБ. Но сам корпус поставили, а рядом все разворотили и бросили. Это же какие миллионы на это тратятся!
Место: остановка «Сазда».
Дата: 26 октября 2016 года.
Автор: Оксана.
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