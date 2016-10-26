За пропаганду терроризма и похищение актюбинец получил 12 лет колонии

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За пропаганду терроризма и похищение актюбинец получил 12 лет колонии

Вместе с двумя подельниками он вымогал у знакомого 5 миллионов тенге на поездку в Сирию, считает следствие.

Актюбинец Нурлан Умербеков после выхода из тюрьмы начал пропагандировать радикальный ислам. Создал в Интернете личную страничку под ником «Усман Аффан», на ней выкладывал видеоролики и фотографии, пропагандирующие терроризм и экстремизм, идеологию ИГИЛ. По Ватсапу познакомился с жителем Турции, который предложил ему ехать в Сирию на вооруженный джихад против неверных, вступить в ряды террористов ДАИШ. У Умербекова на поездку денег не было, поэтому он вместе с двумя приятелями похитил знакомого и вымогал у него 5 миллионов тенге. Они отвезли похищенного в гараж, били арматурой. Говорили, что он должен им деньги за якобы нанесенный вред «братьям-мусульманам» в колонии строгого режима в Жеме. Мужчина предложил вместо денег взять его квартиру. Похитителей это устроило. Они связали человека скотчем и отвезли на съемную квартиру. Бросив там жертву, преступники уехали. Мужчина освободил руки и ноги, выломал дверь и сбежал.

Нурлана Умербекова судили за вымогательство, похищение, пропаганду терроризма, грабеж. Сам Умербеков утверждал, что деньги не вымогал, знакомого не похищал, тот добровольно поехал с ними. В знак протеста объявил голодовку.

25 октября суд огласил приговор по резонансному делу. Нурлан Умербеков получил 12 лет лишения свободы. Его подельники Руслан Бердешев и Руслан Жанажанов получили по 8 лет колонии общего режима с конфискацией имущества.

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