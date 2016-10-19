Автобус сбил двух пешеходов. Погибла женщина

16 октября автобус 22-го маршрута напротив здания «Казахтелекома» на улице Аз Наурыз сбил двух пешеходов, переходящих дорогу.

– 46-летний мужчина получил травмы, он в больнице. 48-летняя женщина от полученных травм скончалась. Автобусом управлял 30-летний водитель. Он был трезв. По факту ДТП завели уголовное дело, назначены экспертизы, которые определят виновника аварии, – прокомментировали в пресс-службе ДВД.

В ТОО «Автопарк» пояснили, что пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте.

– Были плохие погодные условия, шел дождь со снегом, плохая видимость, – рассказал официальный представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов [на фото], – пешеходы выскочили на дорогу вне пешеходного перехода. Водитель просто ничего не успел сделать, не так просто остановить 10-тонный автобус. Думаю, что вины водителя здесь нет, это несчастный случай. Пока идет расследование, водитель отстранен от работы. В независимости от того, признают ли его виновным, морально ему очень тяжело, такая психологическая травма может быть на всю жизнь.

Водители говорят, что на участке дороги, где сбили пешеходов, аварии случаются часто. Летом напротив «Арцаха» на обочине водитель сбил двух девушек, одна погибла. На Аз Наурыз слабое уличное освещение, считают автолюбители. В автопарке говорят, что проезжую часть там можно огородить от обочины металлическим забором, чтобы пешеходы не выскакивали на дорогу.