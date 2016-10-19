Народный репортёр. Капуста перед акиматом

Рядом с акиматом вместе с цветами посадили декоративную капусту. Выглядит необычно.

Место: областной акимат.

Дата: 19 октября.

Автор: Оксана.

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