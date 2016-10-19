Верующим бизнесменам предлагают открывать молочные цеха

Глава областного управления предпринимательства Анар Даржанова рассказала, как могут развить своё дело предприниматели, придерживающиеся нетрадиционных религиозных взглядов, которые не хотят брать кредит.

По словам Анар Даржановой, сельским и городским предпринимателям до 29 лет предлагают выгодные кредиты под 8%.

– Предпринимателей, придерживающихся нетрадиционных религиозных течений, не желающих брать кредит, или, если им это запрещено по убеждениям, мы можем проконсультировать. Есть другие инструменты, чтобы открыть свое дело, – говорит Анар Даржанова. – К примеру, если женщина хочет заниматься шитьем, мы можем разъяснить, как открыть домашний цех, рассказать о грантах. Можно выпускать молочную продукцию, поставлять ее переработчикам. Главное, чтобы у них было желание.

Даржанова считает, сейчас созданы все условия для открытия своего дела.

– Уже не нужно собирать 27 документов. Зарегистрировать компанию, как юридическое лицо, можно онлайн за полчаса, – объясняет она. – Недавно мы побывали в районах. Предприниматели были активны, предлагали внести изменения в законодательство. Например, они просят увеличить выдачу субсидий. Сейчас потолок 6 миллионов, они просят увеличить сумму до 20 миллионов.