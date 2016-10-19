Суды неверно назначали сроки и штраф осуждённым

Прокуроры области проанализировали, как соблюдаются права участников уголовных дел в судах, то есть подсудимых. Выяснилось, что в двух случаях судьи неправильно назначили размеры штрафов и сроки лишения свободы осужденным. Суд первой инстанции в Актобе приговорил водителя за гибель 2-летнего ребенка и 28-летней женщины к 7 годам лишения свободы.

– На приговор внесли апелляционный протест, наказание водителю снизили до 5 лет лишения свободы, – рассказала прокурор 10-го управления облпрокуратуры Баян Алишева.

Еще одному водителю, по вине которого пострадал пешеход, суд в Шалкаре неверно назначил сумму штрафа. После вмешательства прокуроров апелляционная инстанция ее снизила. Только за 9 месяцев этого года после внесенных апелляционных протестов защитили права 17 осужденных. В большинстве случаев в судах неправильно применяли нормы законодательства в части назначения, уточнила Алишева.