54 юношей из Актобе отправили служить на границу

На фото: 19 октября. Парк Первого Президента. Для призывников устроили концерт с песнями и оркестром. Потом сотрудники военкомата раздали им зубную пасту и бритвенные станки. || Фото автора

Призывников провожали на службу под музыку военного оркестра из Астаны.

19 октября в парке Первого Президента прошли проводы призывников. 54 призывника из Актобе и районов будут охранять границу в Алматинской области. Будущих солдат поздравил начальник областного департамента по делам обороны Сейткерим Арапбаев и аким области Бердыбек Сапарбаев. Для призывников и провожающих выступил оркестр министерства обороны из Астаны. После концертной программы родственникам дали время проститься с призывниками.

Из Шубаркудука приехал призывник Амандык Макашев. Провожали его родители, многочисленная родня.

– Ему уже 21 год, окончил университет, – рассказала тетя призывника Гульжан Альмуратова, – мог бы, конечно, не служить, но сам захотел в армию и именно в пограничные войска. Отговаривать не стали, пусть увидит армию, тем более отец, дядя тоже служили, и все хорошо у них. В армии ему не сложно будет, он спортом занимался, на плавание ходил, на бокс.

Призывники уверяют, что на службу в армию идут добровольно. Из села Жанаконыс Мартук­ского района призвали 18-летнего Ахмета Саина. До призыва он уже успел отучиться на токаря.

– Службы в армии не боюсь, – говорит призывник.

Семья Карпенко из Актобе провожала 20-летнего Даниила.

– В армию провожаем внука, ему в декабре 20 исполнится, – говорит бабушка Даниила Ольга Ивановна Карпенко. – Он в колледже учился, поэтому немного позже идет в армию. Я его отговаривала, говорила, что, может быть, есть какие-то альтернативы. Но он сказал, что хочет служить. Отправлять его в армию не боимся, просто немного переживаем, что от семьи отрываем, они же у нас домашние. У нас в семье все мужчины служили. Это в наши дни есть альтернативы службы в армии.

- Я в пограничных войсках хочу служить, потому что там спокойно, дисциплины больше, – считает Даниил [на фото].